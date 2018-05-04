Известную певицу нашли мертвой на побережье

Джазовая вокалистка и актриса, 43-летняя Ханна Нортхедж 2 мая исчезла из дорогого отеля в городе Истборн (Великобритания). Ее труп был найден у отвесной скалы.

Ханна должна была вернуться в Лондон, но так и не появилась. Тело знаменитости обнаружили на мысе Бичи-Хед на южном побережье страны.

Полиция констатировала смерть на месте. Правоохранительные органы проводят расследование, сообщает Daily Mail.

Нортхедж выступала в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта и Барбикане. Она также пела для королевы Великобритании Елизаветы II и бывшего премьер-министра страны Тони Блэра.

Ханна получила образование в Королевской консерватории Шотландии и диплом магистра в университете Суррея. Она выступала с концертами, была судьей в музыкальных ток-шоуLive и Unsigned. Также она снималась в фильмах с участием Элайджи Вуда и Джона Херта.

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