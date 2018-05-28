В Москве полуголый охранник избил покупателя тележкой

Сотрудники супермаркета на Новом Арбате напали на посетителя, избили его тележкой и ограбили. Злоумышленники объяснили свой поступок тем, что "заподозрили потерпевшего в нарушении упаковки товара".

На опубликованных кадрах видно, как один из работников магазина избивает мужчину руками и ногами. Позже он со всей силы кинул на лежащего посетителя тележку. По словам потерпевшего, нападавшие применили против него предмет, похожий на электрошокер. После этого злоумышленники отобрали у него деньги. Слишком бдительные сотрудники аргументировали нападение тем, что якобы заподозрили покупателя в нарушении упаковки товара. В данный момент нападавшие арестованы, против них возбуждено уголовное дело о разбое, передает Life.ru.