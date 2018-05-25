Штурм квартиры с заложниками в Москве попал на видео

Штурм квартиры, в которой художник Александр Боровой держал в заложниках семью соседей, попал на видео. Запись опубликовал телеканал "360". Видно, как бойцы СОБРа попадают в жилище. В квартире царит беспорядок, по полу разбросаны бутылки и мусор.

Напомним, что 24 мая Александр Боровой захватил в заложники семью соседей из трех человек в доме на улице Молостовых на востоке Москвы. Мужчину злоумышленник застрелил, женщина с ребенком не пострадали.