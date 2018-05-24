Захват заложников в Москве обернулся трагедией

Силовики задержали Александра Борового, захватившего в заложники семью соседей по квартире на востоке Москвы. По предварительным данным, он сдался сам.

Стало известно, что раненый в живот преступником заложник Валерий Еремин скончался. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

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Сам 57-летний злоумышленник пытался свести счеты с жизнью. Сейчас он жив, медики доставляют его в больницу, передает РЕН ТВ.

Кроме того, правоохранители вывели из дома женщину с ребенком и посадили в машину скорой помощи. Визуально они не ранены, сообщает Life.ru.





Напомним, кровавая драма разыгралась в доме по улице Молостовых. Там мужчина взял в заложники семью из трех человек.По предварительной информации, причиной конфликта стала доля в квартире, которую сын Александра Борового продал посторонней семье с ребенком. Мужчина чистоту сделки не признавал и пытался избавиться от новых соседей. Правоохранители не раз проводили проверки по заявлениям Борового, однако не находили состава преступления в проживании семьи на купленной ею жилплощади.





Как писали Dni.Ru, Александр Боровой является художником декоративно-прикладного искусства. Тематика работ: портрет, "ню" и жанровые сцены. Имеет своих учеников, подражателей и последователей. Член профессионально-творческого Союза художников и графиков России с 1999 года.