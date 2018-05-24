Квартирный вопрос: ошеломляющие подробности захвата заложников в Москве

В Москве на улице Молостовых 57-летний вооруженный мужчина взял в заложники семью. Известно, что один человек ранен выстрелом в живот.

На месте дежурят полиция и кареты скорой помощи. Выставлено оцепление, но в квартиру войти не удается. Злоумышленник готов общаться только через свой аккаунт в "Одноклассниках".

Взявшим заложников (мужчина, женщина и ребенок) является Александр Боровой. Есть информация, что мужчина пьян.

Выяснилось, что причиной, побудившей его на такие действия, является квартирный спор. Сын мужчины продал часть квартиры другой семье. На этой почве были частые конфликты. Теперь дело дошло до стрельбы: Боровой ранил одного из захваченных в живот.

Известно, что полицейские не раз проводили проверки по заявлениям Борового, однако не находили состава преступления в проживании семьи на купленной ею жилплощади. Судя по всему, у него не нашлось других аргументов, как, вооружившись двумя карабинами "Сайга", взять своих соседей по квартире в заложники.

Об Александре Боровом известно то, что он является художником декоративно-прикладного искусства. Тематика работ: портрет, "ню" и жанровые сцены. Имеет своих учеников, подражателей и последователей, передает Telegram-канал 112. Член профессионально-творческого Союза художников и графиков России с 1999 года.