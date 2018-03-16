Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео
Пресс-служба правоохранительных органов столицы сообщила, что грабители вынесли из салона украшения на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщает РЕН ТВ.
Ограбление ювелирного магазина на Ленинградском проспекте было совершено 15 марта. Угрожая сотрудникам, налетчики разбили витрины, забрали драгоценности и скрылись с места преступления.
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