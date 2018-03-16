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Дерзкое ограбление ювелирного салона попало на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Вооруженные налетчики ворвались в ювелирный магазин и похитили драгоценности на крупную сумму. Преступление, которое произошло на Ленинградском проспекте в Москве, зафиксировали камеры видеонаблюдения. 
прочитано 445 раз

Пресс-служба правоохранительных органов столицы сообщила, что грабители вынесли из салона украшения на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщает РЕН ТВ.

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Автор: Михаил Вштанов16 марта 2018, 12:29

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