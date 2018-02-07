Обвиняемую в мошенничестве замминистра из Татарстана нашли мертвой

В Татарстане нашли мертвой заместителя министра здравоохранения республики Елену Шишмареву. Тело женщины обнаружили в ее доме, передает ТАСС.

Ранее суд Казани постановил поместить замминистра под домашний арест до 1 апреля. Шишмареву подозревали в хищении бюджетных средств. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем мошенничества".



