Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника
Трое охотников подстрелили волка и решили сделать памятное фото. Зверь лежал на снегу с кровавой раной на шее и остекленевшими глазами. Один из мужчин подошел к нему и пнул, думая, что он мертв. Однако волк вскочил и набросился на врага.
Охотники не пострадали. Волк в результате скончался – то ли от полученных ран, то ли мужчина добил его ножом, пишет Life.ru.
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