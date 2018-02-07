Олимпиада-2018 Скандальный развод Джигарханяна Дом-2 Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

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Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника

Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Желание сфотографироваться с подстреленным волком едва не стало последним для охотника в Казахстане. Жертва внезапно "ожила" и напала на мучителя.
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Трое охотников подстрелили волка и решили сделать памятное фото. Зверь лежал на снегу с кровавой раной на шее и остекленевшими глазами. Один из мужчин подошел к нему и пнул, думая, что он мертв. Однако волк вскочил и набросился на врага.

Охотники не пострадали. Волк в результате скончался – то ли от полученных ран, то ли мужчина добил его ножом, пишет Life.ru.

Автор: Андрей Евлампиев7 февраля 2018, 14:54

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