Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника

Желание сфотографироваться с подстреленным волком едва не стало последним для охотника в Казахстане. Жертва внезапно "ожила" и напала на мучителя.

Трое охотников подстрелили волка и решили сделать памятное фото. Зверь лежал на снегу с кровавой раной на шее и остекленевшими глазами. Один из мужчин подошел к нему и пнул, думая, что он мертв. Однако волк вскочил и набросился на врага.

Охотники не пострадали. Волк в результате скончался – то ли от полученных ран, то ли мужчина добил его ножом, пишет Life.ru.