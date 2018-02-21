У берегов Франции затонула "Черная жемчужина"

В Атлантическом океане у берегов Франции затонул рыболовецкий траулер "Черная жемчужина", передает RT. Сигнал бедствия поступил спасательным службам, когда судно находилось в 55 километрах от мыса Пуэн-де-Грав.
На месте были обнаружены многочисленные обломки траулера и пустые спасательные плоты. Позже удалось найти тело одного из членов экипажа. Судьба второго остается неизвестной.
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