Полиция с собаками обыскивает самолет во Внуково

В аэропорту Внуково вечером 2 января случилось ЧП. Пассажиров самолета авиакомпании UTair, который должен был отправиться в Казань, высадили незадолго до взлета.
Борт обыскивают кинологи с собаками. Внимание полицейских привлекли две подозрительные женщины, передает Talagram-канал 112. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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