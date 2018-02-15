Девушка разбила сердце влюбленному на глазах у толпы

Десятки мексиканцев стали свидетелями сцены, достойной пера Шекспира. Девушка отвергла предложение руки и сердца влюбленного молодого человека.



Имя несчастного мексиканца, которому сочувствуют тысячи пользователей Сети, не сообщается. Молодой человек встал на колени перед своей возлюбленной прямо на сцене, в присутствии десятков жителей мексиканского города Монтеррея.

Влюбленный сначала вручил даме сердца букет, который та благосклонно приняла. Однако ее настроение изменилось, когда рыцарь достал из кармана кольцо. Девушка схватилась за голову – и отказала бедолаге. Потрясенные трагическим финалом зрители опубликовали ролик в Сети, где он менее чем за двое суток набрал 700 тысяч просмотров, передает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.



