Умерла народная артистка СССР Тамара Нижникова

В Минске на 93-м году жизни скончалась знаменитая оперная певица Тамара Нижникова. Причина смерти не называется.
Прощание с артисткой пройдет 17 февраля в Большом зале Белорусской государственной академии музыки, передает Russia Today. В этом учреждении Нижникова проработала более 40 лет.
Западные СМИ проанализировали последние авиакатастрофы в стране
Балерина обнародовала неоднозначное фото
Россияне обрушились на спортсменку с критикой
Алекс Малиновский отреагировал на слухи о связи с "золотым голосом"