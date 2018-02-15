Умерла народная артистка СССР Тамара Нижникова

В Минске на 93-м году жизни скончалась знаменитая оперная певица Тамара Нижникова. Причина смерти не называется.

Прощание с артисткой пройдет 17 февраля в Большом зале Белорусской государственной академии музыки, передает Russia Today. В этом учреждении Нижникова проработала более 40 лет.