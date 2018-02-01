Подробности жуткой смерти пассажирки в столичном метро

В метро Москвы в утренний час пик погибла молодая женщина. По словам очевидцев, ее толкнули за оградительную линию.

Трагедия произошла на платформе станции "Пушкинская". По официальным данным, пассажирка получила травму головы несовместимую с жизнью, передает агентство "Москва".



"В ходе опроса свидетелей было установлено, что девушка, находясь на платформе за заградительной линией, наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжавшим к платформе подвижным составом", – сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

На помощь пострадавшей незамедлительно прибыли медики, однако они лишь констатировали смерть. Правоохранители проводят проверку и изучают записи с камер наблюдения, информация передана в прокуратуру на Московском метрополитене.

Свидетели трагедии заверили, что пассажирку толкнули за ограничительную линию. "Кто видел, кто толкнул женщину в метро? Станция "Пушкинская"! Нужна любая информация! Столкнули в 08:30. Кто что видел – сообщите в полицию! Максимальный репост", – написал один из пользователей соцсети "ВКонтакте", опубликовав фото с места трагедии.

По другим данным, жертвой ЧП стала 56-летняя москвичка. Личность погибшей устанавливается.

Сразу после ЧП столичная подземка выпустила обращение к пассажирам, передает "360". "Очень просим – не заходите за ограничительную линию на платформе. Это вопрос безопасности", – сообщает официальный Twitter метро.