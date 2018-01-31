Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро

Утром 31 января на перегоне между станциями "Полежаевская" и "Октябрьское поле" столичной подземки застрял поезд. Ремонтная бригада выехала на место происшествия.

Первыми о случившемся сообщили пользователи социальных сетей. Предположительно, поломка произошла в 7:30 мск. "Общественный транспорт говорили они, будет быстро.... коллапс на фиолетовой ветке... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написал один из пассажиров.

Поезда #метро Таганско-краснопресненской ветки не ходят в центр от Октябрьского поля. Объявлений пока нет. — Иван Самсонов (@isamsonoff) 31 января 2018 г.

Затем появились и официальные комментарии. Спустя почти час в пресс-службе подземки сообщили, что поезда на Таганско-Краснопресненской линии движутся с увеличенным интервалом. Отставание от графика объяснили техническими причинами.

Публикация от Сергей (@m_fan_serg) Янв 30, 2018 at 9:24 PST

По предварительным данным, у состава заклинило колодки. В результате движение на фиолетовой ветке было временно парализовано.

Публикация от @i_drom Янв 30, 2018 at 9:26 PST

Информации о пострадавших нет. На место происшествия выехала ремонтная бригада, передает РЕН ТВ. Машинист пытается самостоятельно устранить неисправность.

Публикация от Мари & ���� (@marryleto) Янв 30, 2018 at 9:12 PST

Напомним, что Таганско-Краснопресненская линия считается самой загруженной веткой московского метро. Ежедневно ею пользуются более миллиона человек.