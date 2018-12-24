В Москве замерз насмерть известный математик

Утром 22 декабря в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы был обнаружен 80-летний член Московского математического общества, педагог, международный шахматный арбитр и почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов, передает "Царьград". Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него были зафиксированы общее переохлаждение и обморожение конечностей. Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, скончался 23 декабря в палате реанимации.

