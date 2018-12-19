На сотрудника "Эха Москвы" напали с пистолетом

Поздним вечером 18 декабря возле ресторана "Шинок" в центре Москвы, где праздновал день рождения главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, на его заместителя Сергея Бунтмана напали с пистолетом, передает телеканал "360". Мужчине не понравилось, что тот коснулся одеждой бампера его Range Rover.

"Водитель отбросил меня в сторону, схватил Сережу за воротник и приставил к его голове пистолет", – на своей странице в Facebook написала журналист Лидия Скрябина. Ситуация разрешилась благодаря водителю одного из гостей праздника. Обратится ли Бунтман в полицию, пока не известно.