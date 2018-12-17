Опубликовано видео смертельного обрушения на заводе в Подмосковье

В Сети появились кадры обрушения кровли на заводе "Техногрупп" в Дзержинском районе Подмосковья. Их опубликовал РЕН-ТВ.
Телеканал "360" со ссылкой на региональное МЧС сообщает, что жертвами происшествия стали три человека, еще семь получили ранение. Площадь обрушения составила 170 квадратных метров.
На месте продолжают работать спасатели. Не исключено, что под завалами остаются люди.
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