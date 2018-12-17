Отец известного футболиста погиб на стадионе во время матча сына

Отец известного немецкого футболиста, капитана клуба "Штутгарт" Кристиана Гентера скончался на стадионе во время матча с участием сына. Об этом сообщает телеканал "360".

Мужчина почувствовал недомогание на матче Бундеслиги против "Герты", который состоялся 15 декабря. Дежурившие на стадионе медики попытались оказать первую помощь, но спасти отца футболиста не удалось. "Штутгарт" одержал победу со счетом 2:1. Гентер-младший провел на поле все 90 минут.