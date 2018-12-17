В Подмосковье на заводе "Техногрупп" рухнула крыша

В Подмосковье на заводе "Техногрупп" обрушилась крыша, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, погиб один человек, еще восемь пострадали.
На место происшествия выехали шесть бригад спасателей, в том числе из Котельников и Люберец, а также машины скорой помощи. Telegram-канал 112 отмечает, что под завалами могут находиться до восьми человек.
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