В Подмосковье на заводе "Техногрупп" рухнула крыша

В Подмосковье на заводе "Техногрупп" обрушилась крыша, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, погиб один человек, еще восемь пострадали.

На место происшествия выехали шесть бригад спасателей, в том числе из Котельников и Люберец, а также машины скорой помощи. Telegram-канал 112 отмечает, что под завалами могут находиться до восьми человек.