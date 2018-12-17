35-летний создатель видеосервиса Vine найден мертвым в своем доме

Один из создателей популярного видеосервиса Vine Колин Кролл скончался в своем доме. Об этом сообщает "Экспресс-газета".
По предварительной версии, причиной смерти стала передозировка наркотиков. Следы запрещенных веществ в квартире блогера обнаружили полицейские, которых вызвала его девушка, не сумев попасть домой. Кроллу было всего 35 лет.
Антона Бабикова изгнали из национальной сборной
Примадонна вербовала талантливых артистов через свой Театр песни
Усилия злопыхателей успехом не увенчаются
После случившегося она долго не могла спать