35-летний создатель видеосервиса Vine найден мертвым в своем доме

Один из создателей популярного видеосервиса Vine Колин Кролл скончался в своем доме. Об этом сообщает "Экспресс-газета".

По предварительной версии, причиной смерти стала передозировка наркотиков. Следы запрещенных веществ в квартире блогера обнаружили полицейские, которых вызвала его девушка, не сумев попасть домой. Кроллу было всего 35 лет.