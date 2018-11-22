Оторвало ногу: подробности жуткого обрушения возле метро в Москве
Трагедия произошла в 11:00 мск на Киевском шоссе, возле метро "Саларьево". По соседству со станцией возводится четырехэтажный торговый центр. Объект еще не сдан, идут последние работы.
По данным полиции, сантехники собирались переложить трубу диаметром полметра на четвертом этаже комплекса. Удержать тяжесть рабочие не смогли, и она рухнула с семиметровой высоты. Под ударом оказались их коллеги – три выходца из Средней Азии.
В результате ЧП гражданин Узбекистана погиб на месте, его земляка госпитализировали. Гражданину Таджикистана трубой оторвало ногу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, передает "МК".
Строительство ТРЦ "Саларис" планируется закончить в 2019 году. Общая площадь комплекса составит 220 тысяч квадратных метров. Место происшествия огорожено. К стройке был направлен санитарный вертолет.
Напомним, в августе обрушилась временная крыша с арки Главного штаба Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Тогда пострадали семь человек, в том числе ребенок. Среди потерпевших оказались как рабочие, ремонтировавшие здание, так и случайные прохожие. Проход на площадь со стороны Большой Морской улицы был закрыт.
Жители Незалежной обсуждают президентский смокинг
Украинский лидер поразил нелепым выпадом
Певец показал себя во всей красе
Оперная дива раскрыла личные тайны