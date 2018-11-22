Погиб человек: у станции московского метро произошло смертоносное обрушение

Возле метро "Саларьево" в столице обрушилась тяжелая конструкция. Рабочие не удержали огромную трубу.
Пострадавшие – строители из ближнего зарубежья. По предварительной информации, травмы получили двое из них, еще один погиб. На место происшествия отправились правоохранители и экстренные службы, передает телеканал "360".
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