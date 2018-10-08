В Болгарии жестоко расправились с журналисткой

В парке города Русе на севере Болгарии было обнаружено тело 30-летней журналистки Виктории Мариновой, передает портал newizv.ru. На теле погибшей были обнаружены следы ударов по голове и удушения. По некоторым данным, несчастную изнасиловали.

Преступление произошло после выпуска очередной программы Виктории Мариновой, в которой она рассказала о коррупционных схемах при реализации проектов, финансируемых Евросоюзом. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что у следствия уже есть улики по делу об убийстве. По его словам, поимка убийцы – вопрос времени.