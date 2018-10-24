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Происшествия

Россиянин вез мертвую жену на Украину под видом спящей

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Муж попытался вывезти мертвую женщину на Украину, выдав ее за спящую пассажирку автомобиля. Обман раскрылся во время проверки. Машина успела пересечь границу России, но украинские правоохранители обратили внимание, что женщина на заднем сиденье находится в неестественной позе и пристегнута ремнями безопасности, передает "360".

Выяснилось, что она умерла 22 октября – у мужа при себе было свидетельство о смерти. Он хотел похоронить супругу в Запорожской области.

24 октября 2018, 09:47

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