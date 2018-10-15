Нигерийский принц умер в ночном клубе в Череповце

В одном из клубов Череповца скончался принц Нигерии Габриэль Сегун Аджайи. Ему было 32 года, передает "360".
По предварительным данным, мужчина умер от сердечного приступа. В заведении с ним были младший брат и друг – гражданин Нигерии.
Иностранец был женат на 50-летней россиянке. Полтора года назад у пары родились сыновья-близнецы. В Череповце принц Нигерии работал трактористом, пишет РИА ФАН.
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