Погибли люди: с рельсов сошел пассажирский поезд

Утром 10 октября в городе Рай-Барели на севере Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший в Нью-Дели, передает телеканал "360". По предварительным данным, семь человек погибли, еще 30 пострадали. Власти считают, что число жертв может вырасти.
Движение поездов по всем железнодорожным линиям маршрута остановлено. Очевидцы сняли последствия крушения поезда на видео.
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