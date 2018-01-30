Педагог изнасиловал спящего ученика

Съемки "воспитательного процесса" стали доказательством вины педагога. Житель американского Техаса напоил ученика и изнасиловал спящего подростка.

Преподаватель техасской школы, заменявший заболевшего коллегу, решил поближе познакомиться с одним из учеников. Мануэль Гамбоа пригласил 17-летнего юношу в свою квартиру в Хьюстоне, наивный молодой человек приглашение принял.

Дома учитель угостил ученика пивом. Подросток позже рассказал, что выпил несколько бокалов, после чего у него закружилась голова – до этого он крайне редко употреблял алкоголь. Юноша сказал 35-летнему Мануэлю, что ему плохо, прилег на диван в гостиной и вскоре уснул.

Проснувшись, молодой человек обнаружил учителя рядом с собой на диване. Юноша встал, чтобы пойти в туалет, а Мануэль шлепнул его по ягодицам. Кроме того, во время мочеиспускания подросток почувствовал дискомфорт и боль. Что именно у него болело, он понял, когда попросил у мужчины телефон, чтобы позвонить домой. На смартфоне ученик нашел фото и видео, сделанные в то время, пока он спал – откровенные кадры запечатлели изнасилование юноши.

Медики, осмотрев несовершеннолетнего, обнаружили ДНК другого человека. Мануэля арестовали, однако он ожидает освобождения под залог в 80 тысяч долларов, пишет Life.ru со ссылкой на журнал People.

Как писали Dni.Ru, двое россиян устроили самосуд над педофилом. В ночь на 11 января приятели выяснили, что их собутыльник, 18-летний парень, ранее был судим за изнасилование 15-летней девочки, а теперь привлечен к ответственности за надругательство над 13-летним ребенком.

Решив наказать молодого человека за эти преступления, собутыльники избили и изнасиловали его. Устроившие самосуд жители Сарапула задержаны и заключены под стражу – им грозит до десяти лет тюрьмы. В рамках расследования назначено восемь экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, судебно-медицинская и дактилоскопическая.