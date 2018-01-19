Красавица-модель при смерти из-за странной болезни
Предположительно, обладательница титула "мисс Перу – 2016" страдает от заболевания, связанного с иммунной системой. Модель находится в больнице, ее состояние стремительно ухудшается.
Новость сообщила организатор конкурса красоты Джессика Ньютон. "С большой болью я подтверждаю, что Валерия была госпитализирована несколько дней назад из-за проблем со здоровьем. Рядом с ней находится ее семья. Несмотря на состояние, она по-прежнему улыбается", – цитирует Джессику Mirror.
В свою очередь мать модели поблагодарила поклонников дочери за поддержку, пообещав, что прочитает все комментарии, которые пишут в Instagram. Женщина рассказала, что проблемы со здоровьем у Валерии были с рождения.
"Она родилась с этой болезнью, ее организм атакует сам себя", - поделилась мать девушки. Она не желает верить, что врачи не смогут поставить дочь на ноги. Сколько продлится лечение и будет ли оно успешным – пока не известно.
В октябре 2016 года модель попала в аварию и получила тяжелые травмы. Через год она вышла замуж за бойфренда, с которым встречалась на протяжении пяти лет.
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