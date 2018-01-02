Известная советская актриса умерла в возрасте 76 лет

Скончалась известная советская и литовская актриса Татьяна Майорова. Ей было 76 лет. В последние годы артистка сражалась с тяжелой болезнью, передает "360".

Большую часть жизни Майорова проработала в Русском драматическом театре Литвы. За 24 года на сцене этого театра она сыграла почти 40 ролей. Телезрители запомнят актрису по фильму "Смилуйся над нами".