Известная советская актриса умерла в возрасте 76 лет

Скончалась известная советская и литовская актриса Татьяна Майорова. Ей было 76 лет. В последние годы артистка сражалась с тяжелой болезнью, передает "360".
Большую часть жизни Майорова проработала в Русском драматическом театре Литвы. За 24 года на сцене этого театра она сыграла почти 40 ролей. Телезрители запомнят актрису по фильму "Смилуйся над нами".
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