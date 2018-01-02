Собчак заминировали после танцев с бутылкой у церкви

В Москве эвакуировали жильцов одного из домов на Рублевском шоссе. Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что в одной из квартир заложена бомба.

Как пишет Life, консьерж рассказал, что заминированная квартира принадлежит телеведущей Ксении Собчак. Однако она там якобы давно не живет, а жилплощадь продается.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о взрывчатке проверяется.

Напомним, кандидат в президенты России Ксения Собчак в новогоднюю ночь устроила танцы под дверью церкви. Свое веселье телеведущая сняла на видео, которое разместила в соцсети.