У станции метро в Москве грузовик попал в смертельное ДТП

На юго-востоке Москвы, в районе дома 99 на Рязанском проспекте рядом со станцией метро "Выхино" фура столкнулась с легковым автомобилем Toyota, передает сетевое издание m24.ru. В результате аварии один человек погиб. По факту произошедшего проводится проверка.

