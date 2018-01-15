У станции метро в Москве грузовик попал в смертельное ДТП

На юго-востоке Москвы, в районе дома 99 на Рязанском проспекте рядом со станцией метро "Выхино" фура столкнулась с легковым автомобилем Toyota, передает сетевое издание m24.ru. В результате аварии один человек погиб. По факту произошедшего проводится проверка.
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