Экс-участник "Дома-2" обокрал московскую бизнес-леди

Бывшего участника телепроекта "Дом-2" Дмитрия Исламова обвинили в воровстве. Мужчина якобы стащил кошелек у директора одного из московских ночных клубов, передает "Комсомольская правда".

Как рассказала пострадавшая, инцидент произошел в ночь на 13 января. Молодой человек пришел в клуб в центре Москвы, протанцевал там восемь часов подряд, а утром пошел в туалет и, оказавшись в служебном коридоре, зашел в офис заведения. Там он обнаружил личные вещи сотрудников.

Камера видеонаблюдения сняла как экс-участник телестройки залез в сумочку директора клуба, достал кошелек и засунул его за пояс джинсов, поле чего скрылся. Теперь Исламова разыскивает полиция.