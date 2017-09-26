Момент гибели автоинспектора в центре Москвы попал на видео

В Сеть попали кадры, на которых Mercedes с мигалкой сбил полицейского. Инцидент произошел на Новом Арбате.

Водитель автомобиля объезжал пробку по выделенной полосе, двигаясь со скоростью около 140 километров в час. По информации Telegram-канала Mash, иномарка даже не пыталась сбросить скорость перед наездом на инспектора ГАИ – никаких следов торможения на асфальте нет.

Пострадавший скончался на месте от полученных в результате столкновения травм. На кадрах видно, как старший лейтенант полиции подлетел в воздух и приземлился только через несколько десятков метров. Проезжавшие рядом врачи не смогли спасти мужчину. По информации журналистов, Mercedes, оборвавший жизнь инспектора, закреплен за воинской частью №44710.