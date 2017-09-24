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Происшествия

В Москве породистый пес загрыз хозяина

Фото: GLOBAL LOOK press/B. Rainer
В одной из квартир в доме на Варшавском шоссе на юго-западе Москвы трехлетний пес породы кане-корсо по кличке Имбирь загрыз своего хозяина. 51-летний директора компании, специализирующейся на прокладке трубопроводов, линий связи и электропередачи в момент происшествия был в квартире один, поэтому восстановить картину трагедии не представляется возможным.
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Когда дочь жертвы вернулась с работы, мужчина не открыл ей дверь и не отвечал на мобильный телефон. Не имея возможности войти внутрь, женщина вызвала МЧС. Вместе со спасателями на место прибыла скорая помощь и полиция. После открытия двери перед собравшимися предстала ужасающая картина.

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Хозяин собаки лежал в луже крови, а сам пес отчаянно лаял на вошедших и охранял тело. Пришлось вызывать службу по отлову бродячих животных, чьим специалистам удалось справиться с собакой и увезти ее в пункт передержки. Родные погибшего до сих пор не могут поверить, что это сделал их питомец.

Клубный привитый пес породы кане-корсо не проявлял открытой враждебности. Иногда он рычал на домочадцев, особенно если они побеспокоили его сон, однако всегда слушался команд. Вызывает удивление поведение собаки и у экспертов.

"Псы этой породы, даже если не вкладываться в дрессировку, не способны напасть на собственного хозяина. Во всяком случае, я о таких прецедентах не слышал. На это способны лишь ротвейлеры, поэтому мода на них практически прошла", – цитирует "Московский комсомолец" кинолога, ветеринарного врача Владимира Уражевского.

Тем не менее, необходимо очень тщательно подходить к выбору собаки породы кане-корсо, предупреждают специалисты. "Характер щенков этой породы формируется в возрасте от 8 до 12 недель. Потом их уже не перевоспитаешь", – рассказал кинолог.

"Когда берете такую собаку, нужно присмотреться к ее поведению. Щенок должен быть уравновешенный, добродушный и веселый. Если он пугливый и осторожный, брать такую собаку не стоит – скорее всего, у нее нарушена психика", – добавил он.

Автор: Геннадий Куприянов24 сентября 2017, 15:44

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