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Происшествия

Российским туристам грозит тюрьма в Таиланде за электронные сигареты

Фото: GLOBAL LOOK press/Li Mangmang
Гости Тайланда из Тулы Алексей Гребенников и Дарья Чуркина в своем недорогом гостиничном номере в Тайланде ждут суда. Местная фемида решит: оштрафовать отдыхающих или отправить в тюрьму на 10 лет за электронные сигареты.
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"Мы арестованы были за то, что у нас в руках оказалась электронная сигарета, притом мы ничего не курили. Исключительно девушка доставала ее из сумки, когда что-то там искала, после этого полицейские нас арестовали. У меня в кармане была тоже электронная сигарета", – цитирует сайт НТВ.Ru туристов.

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Что на территории страны нельзя вейпить, отдыхающие не предполагали: закон был принят недавно. Туляки приобрели устройства для курения у местных торговцев и даже не успели их опробовать. При этом в соцсетях сотрудники российского консульства предупреждали: здесь запрещены ввоз, курение и ношение электронных сигарет. Алексей и Дарья первые пострадали от нововведения местных властей. При этом начальник местной полиции еще накануне уверял, что наказуема лишь продажа электронных девайсов, а не их использование.

Вейпы, купленные россиянами, отправлены на экспертизу. Туристам посоветовали пока подыскать адвоката и переводчика. Оплата юридических услуг обойдется им в 300 тысяч рублей, но денег у них нет: все отдали в качестве залога. Соотечественников сейчас поддерживают работающие в Тайланде российские дипломаты.

Автор: Алексей Минин22 сентября 2017, 17:09

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