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Бывший муж повесил на звезду "Дома-2" кредит и уехал в Таиланд

Елена Босс. Фото: instagram.com/elenaboss19
Бывшая участница шоу "Дом-2" Елена Босс на протяжении года судится с бывшим мужем. По ее словам, мужчина не только не помогает своему сыну материально, но и повесил на девушку кредит.
прочитано 698 раз

После ухода с проекта Елена Босс вернулась в свой родной город – Белгород. Ее муж отправился в Казахстан, при этом пообещав, что вскоре заберет к себе семью. Однако там он встретил другую женщину, поменял гражданство и взял солидных размеров кредит. При этом документы он оформлял еще буду в браке со звездой "Дома-2".

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"Теперь я должна выплатить две третьих от суммы кредита, поскольку бывший его взял, будучи в браке. Целый год идут судебные разбирательства по этому поводу", – цитирует сайт dom2.ru Елену Босс. "Ребенку он ничего не оставил. Было даже такое, что я отправляла ему чеки на 500 рублей за платного врача для сына, он их не оплатил ни разу!", – рассказала она.

Публикация от Елена Босс �� (@elenaboss19)

При этом сама она давала тогда еще супругу деньги на дорогу, так как надеялась, что вскоре он обустроится на новом месте и заберет к себе ее и сына. "Все это время Вадиму он ничем не помогал, зато сам отдыхает со своей новой пассией в Тайланде!", – заметила Елена Босс.

Отметим, Елена Босс пришла на щоу "Дом-2" уже будучи замужем и имея ребенка. По ее словам, на телестройку ее отправил муж. Однако спустя некоторое время он же попросил ее вернуться обратно, пообещав перевезти в Казахстан. Туда он отправился, чтобы играть в местной команде по волейболу. После расставания между бывшими супругами начались судебные тяжбы.

Автор: Геннадий Куприянов10 сентября 2017, 11:18
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