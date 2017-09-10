Бывший муж повесил на звезду "Дома-2" кредит и уехал в Таиланд

Бывшая участница шоу "Дом-2" Елена Босс на протяжении года судится с бывшим мужем. По ее словам, мужчина не только не помогает своему сыну материально, но и повесил на девушку кредит.

После ухода с проекта Елена Босс вернулась в свой родной город – Белгород. Ее муж отправился в Казахстан, при этом пообещав, что вскоре заберет к себе семью. Однако там он встретил другую женщину, поменял гражданство и взял солидных размеров кредит. При этом документы он оформлял еще буду в браке со звездой "Дома-2".

"Теперь я должна выплатить две третьих от суммы кредита, поскольку бывший его взял, будучи в браке. Целый год идут судебные разбирательства по этому поводу", – цитирует сайт dom2.ru Елену Босс. "Ребенку он ничего не оставил. Было даже такое, что я отправляла ему чеки на 500 рублей за платного врача для сына, он их не оплатил ни разу!", – рассказала она.

Публикация от Елена Босс �� (@elenaboss19) Июн 7 2017 в 10:34 PDT

При этом сама она давала тогда еще супругу деньги на дорогу, так как надеялась, что вскоре он обустроится на новом месте и заберет к себе ее и сына. "Все это время Вадиму он ничем не помогал, зато сам отдыхает со своей новой пассией в Тайланде!", – заметила Елена Босс.

Публикация от Елена Босс �� (@elenaboss19) Июл 9 2017 в 11:09 PDT

Отметим, Елена Босс пришла на щоу "Дом-2" уже будучи замужем и имея ребенка. По ее словам, на телестройку ее отправил муж. Однако спустя некоторое время он же попросил ее вернуться обратно, пообещав перевезти в Казахстан. Туда он отправился, чтобы играть в местной команде по волейболу. После расставания между бывшими супругами начались судебные тяжбы.