На юге Москвы произошло заказное убийство

На юге Москвы вечером 18 сентября случилось заказное убийство. В Харьковском проезде расстреляли гражданина Азербайджана Алиева Рахмана Мухтар Оглы.

Его убили несколькими выстрелами в голову. Предположительно, он был членом преступной группировки, передает Telegram-канал Mash. На месте происшествия работают правоохранители.