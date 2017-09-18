На юге Москвы произошло заказное убийство

На юге Москвы вечером 18 сентября случилось заказное убийство. В Харьковском проезде расстреляли гражданина Азербайджана Алиева Рахмана Мухтар Оглы.
Его убили несколькими выстрелами в голову. Предположительно, он был членом преступной группировки, передает Telegram-канал Mash. На месте происшествия работают правоохранители.
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