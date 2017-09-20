В Москве перевернулась скорая

В районе пересечения Севастопольского проспекта и Херсонской улицы на юго-западе Москвы в результате столкновения с легковым автомобилем ВАЗ перевернулась скорая помощь, передает агентство городских новостей "Москва". В ДТП никто не пострадал, отметили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

