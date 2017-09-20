На фиолетовой линии столичного метро произошел сбой

По техническим причинам на фиолетовой ветке московского метро поезда ходят с увеличенным интервалом. О сбое в движении сообщил официальный Twitter подземки.

7:55 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам — Московское метро (@MetroOperativno) 20 сентября 2017 г.