На фиолетовой линии столичного метро произошел сбой

По техническим причинам на фиолетовой ветке московского метро поезда ходят с увеличенным интервалом. О сбое в движении сообщил официальный Twitter подземки.
7:55 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам— Московское метро (@MetroOperativno) 20 сентября 2017 г.
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