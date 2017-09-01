Во Внуково таксист сбил охранника и протаранил шлагбаум
В Сеть утекло видео, на котором таксист нарушает правила, разворачиваясь через тротуар. Когда к нему подошли два парковщика, чтобы сделать замечание водителю, он нажал на газ и посадил одного из сотрудников на капот.
Так он проехал несколько десятков метров до шлагбаума, ограничивающего
выезд с территории аэропорта. Там потерпевшему удалось слезть с капота, но,
когда он подошел к водительской двери, нарушитель нажал на газ и уехал,
протаранив напоследок шлагбаум.
"Московская полиция изучает кадры видеозаписи, появившейся в
интернете, на которых водитель легкового автомобиля грубо нарушает правила
дорожного движения и совершает наезд на мужчину неподалеку от одного из
столичных аэропортов", – рассказали в полиции.
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