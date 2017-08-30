Названа причина убийства блогера в Парке Горького

Обвиняемый в убийстве блогера Станислава Думкина бывший десантник Корней Макаров пояснил свои действия, которые возможно привели к гибели Станислава. Гламурный питерец хотел схватить ВДВшника за горло и тот просто испугался.

"Он схватил меня за горло. Я его толкнул, он сделал пару шагов назад и начал двигаться на меня. Я понял, что сейчас он на меня нападет", – сказал обвиняемый в убийстве Станислава Думкина Корней Макаров в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

На распространенном видео с камер наблюдения в парке Горького неразборчиво, но видно, как два мужчины в ходе разговора повздорили, и один из них нанес другому профессиональный поставленный удар в область головы. Следствие считает, что удар нанес Макаров и именно его удар мог послужить причиной смерти Думкина. Тем временем Макаров пояснил, что никакого умысла у него не было и все произошло рефлекторно.

"Это было инстинктивно. Я думал, что он на меня сейчас нападет, и ударил его. И просто начал уходить оттуда, я не хотел продолжения конфликта, ничего", – заявил Макаров. По его словам, во время удара "он никуда не целился, это была просто отмашка".

Ранее Dni.Ru сообщали, что Корней Макаров, которого обвиняют в убийстве петербургского блогера Стаса Думкина в парке Горького 13 августа, решением Хамовнического суда взят под стражу до 13 октября. Суд отказался избрать мерой пресечения домашний арест.

Напомним, конфликт произошел на Пушкинской набережной в парке Горького в ночь на 13 августа. Потасовка длилась лишь 11 секунд, однако этого времени хватило, чтобы Станислав Думкин получил тяжелую травму головы, от которой через неделю скончался в больнице.

