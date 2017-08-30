Сыну актера из "Интернов" предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение Корнею Макарову, который подозревается в избиении до смерти блогера Станислава Думкина на Пушкинской набережной в Москве, передает РИА Новости. Молодой человек обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, конфликт между молодыми людьми произошел в парке Горького в ночь на 13 августа. Во время короткой драки Станислав Думкин получил травмы, от которых через неделю скончался в больнице. Спустя какое-то время появилась информация, что в нападении подозревается сын актера из сериала "Интерны" Корней Макаров.