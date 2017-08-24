В США умер известный музыкант

В городе Кортленд (штат Нью-Йорк) скончался знаменитый джазмен Джон Аберкромби. Артисту было 72 года.

О кончине гитариста сообщили в социальной сети Facebook. "Семья музыканта выражает благодарность за слова соболезнования и просит уединения и спокойствия в это тяжелое время скорби", – сообщила пресс-служба джазмена.