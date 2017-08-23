В Москве именинницу за ноги выбросили с балкона

В московском северо-восточном районе Алтуфьево во время попойки в коммуналке именинницу за ноги выбросили с балкона. Следствие считает, что это произошло в результате ссоры с одним из гостей.

Во время празднования собственного дня рождения погибла жительница коммуналки в Алтуфьево. Ее сбросили с балкона, сообщает АГН Москва.

Сигнал в полицию поступил от соседки. Та сообщила, что находясь дома по адресу Инженерная улица, дом 26 корпус 2 она вдруг услышала женский крик, оборвавшийся с глухим ударом. Выглянув в окно, женщина обнаружила внизу под окнами тело, лежащее на земле.

"Прибывшие полицейские обнаружили под окнами дома тело 45-летней жительницы указанного дома. Выяснилось, что покойная в коммунальной квартире указанного дома отмечала с друзьями свой день рождения. На балконе квартиры потерпевшая поссорилась с неустановленным гражданином, который обхватил ее ноги и перекинул через перила", – рассказали в полиции.

#алтуфьево Публикация от Метро Москвы (@metromoskvy) Авг 14 2017 в 1:46 PDT

По утверждению правоохранителей, погибшая упала на заасфальтированный участок, окружающий высотную постройку. От удара о твердую поверхность в результате падения с высоты именинница получила травмы, несовместимые с жизнью.

Тело погибшей доставлено в морг. Возбуждено уголовное дело об убийстве.