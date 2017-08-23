В Москве именинницу за ноги выбросили с балкона
Во время празднования собственного дня рождения погибла жительница коммуналки в Алтуфьево. Ее сбросили с балкона, сообщает АГН Москва.
Сигнал в полицию поступил от соседки. Та сообщила, что находясь дома по адресу Инженерная улица, дом 26 корпус 2 она вдруг услышала женский крик, оборвавшийся с глухим ударом. Выглянув в окно, женщина обнаружила внизу под окнами тело, лежащее на земле.
"Прибывшие полицейские обнаружили под окнами дома тело 45-летней жительницы указанного дома. Выяснилось, что покойная в коммунальной квартире указанного дома отмечала с друзьями свой день рождения. На балконе квартиры потерпевшая поссорилась с неустановленным гражданином, который обхватил ее ноги и перекинул через перила", – рассказали в полиции.
По утверждению правоохранителей, погибшая упала на заасфальтированный участок, окружающий высотную постройку. От удара о твердую поверхность в результате падения с высоты именинница получила травмы, несовместимые с жизнью.
Тело погибшей доставлено в морг. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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