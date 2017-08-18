Суд вынес приговор по делу о пожаре на типографии в Алтуфьево

Бутырский суд Москвы вынес решение по уголовному делу о пожаре на типографии в районе Алтуфьево, который случился в конце августа 2016 года. Генеральный директор предприятия Сергей Москвин получил 2,5 года колонии.
Осужден и главный инженер типографии Антон Яцков – его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, передает Eg.Ru. Напомним, что в результате пожара погибли 17 человек.
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