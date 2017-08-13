На севере Москвы воры вынесли из квартиры 26 миллионов рублей

В Москве неизвестные вломились в квартиру одного из жилых домов на Ходынском бульваре. Злоумышленники взломали сейф, вынесли все деньги и скрылись.
Добычей домушников стали 25 миллионов 835 тысяч рублей, сообщили в полиции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".
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