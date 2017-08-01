Легендарный тренер умер в аварии с КамАЗом

Автомобиль, за рулем которого находился легендарный российский тренер по гандболу Виктор Лавров, угодил под КамАЗ на трассе Лабинск – Майкоп, пишет "Газета.ru". Основной удар пришелся на водительскую сторону.

Лавров получил множественные травмы, от которых скончался на месте. Его пассажиры – спортивный директор гандбольного клуба "Динамо-Виктор" Аркадий Халявский и их общий друг – выжили. Тренер ехал в Краснодарский край, чтобы отпраздновать свой день рождения. 1 августа ему должно было исполниться 75 лет.