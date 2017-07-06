В центре Киева автомобилист протаранил толпу митингующих

Днем 6 июля в центре Киева произошло страшное ДТП. Водитель иномарки врезался в толпу митингующих у здания правительства Украины, сообщает "Комсомольская правда".

Информации о пострадавших нет. Рассерженные жители хотели устроить самосуд над нарушителем, но его от расправы спас спецназ, передает местное издание ASN. По факту случившегося проводится проверка.