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Происшествия

В центре Киева автомобилист протаранил толпу митингующих

прочитано 306 раз

Днем 6 июля в центре Киева произошло страшное ДТП. Водитель иномарки врезался в толпу митингующих у здания правительства Украины, сообщает "Комсомольская правда".

Информации о пострадавших нет. Рассерженные жители хотели устроить самосуд над нарушителем, но его от расправы спас спецназ, передает местное издание ASN. По факту случившегося проводится проверка.

Автор: Евгений Мышко6 июля 2017, 20:26

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