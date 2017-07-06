На Украине во время учений подстрелили журналиста

В Кривом Роге во время учений Вооруженных сил Украины получил ранение оператор местного издания Вячеслав Волк. Журналист выполнял роль провокатора: на нем бойцы отрабатывали навыки ведения боя.

Сотрудник информационного портала "Первый Криворожский" получил огнестрельное ранение в шею. Пострадавший был госпитализирован, проводится операция, сообщили в руководстве издания.