В Москве пенсионера задавил внедорожник на буксире

В столице под колесами автомобиля погиб пенсионер. 70-летнего мужчину переехал внедорожник, который тащила на буксире другая машина, передает Life.ru.

ДТП произошло, когда пенсионер переходил улицу Вавилова по пешеходному переходу. После наезда водитель, не заметив погибшего, поехал дальше. Остановить машины смогли дежурившие рядом полицейские.